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26 KASIM 2021 CUMA - YIL: 52

NATO'dan Rusya'ya uyarı

26 Kasım 2021, Cuma 22:22
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'yı Ukrayna konusunda uyararak, "Ukrayna'ya karşı güç kullanması durumunda bunun sonuçları ve maliyetleri olacağı açıktır. Bu nedenle Rusya'ya gerilimi düşürmesi için çağrıda bulunmaya devam ediyoruz" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 30 Kasım-1 Aralık'ta Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları toplantısının gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg, "Acil güvenlik sorunlarını çözmek için önümüzdeki hafta buluşacağız." diyerek, öncelikli konunun Rusya'nın Ukrayna sınırında devam eden askeri yığınağı olduğunun altını çizdi.

"Rusya'nın eylemleri şeffaf değil"

Stoltenberg, "Buna tanklar, topçular, zırhlı birimler, insansız hava araçları ve elektronik savaş sistemlerinin yanı sıra savaşa hazır birlikler de dahildir." dedi.

Rusya'nın eylemlerinin şeffaf olmadığını ve soru işareti uyandırdığını vurgulayan Stoltenberg, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı güç kullanması durumunda bunun sonuçları ve maliyetleri olacağı açıktır. Bu nedenle Rusya'ya gerilimi düşürmesi için çağrıda bulunmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

"Önemli gündem maddelerinden biri de silahsızlanma"

Belarus yönetiminin göçmenleri siyasi araç olarak kullanması ve Polonya, Avusturya ve Litvanya'ya baskı yapmasının da NATO Dışişleri Bakanları toplantısında ele alınacağını aktaran Genel Sekereter Stoltenberg, önemli gündem maddelerinden birinin silahsızlanma olacağını duyurdu:

"NATO, silahsızlanmadaki öncü rolünü sürdürmeye kararlı. Ama naif olmamalıyız. Rusya yeni silah sistemleri geliştirmeye ve konuşlandırmaya devam ediyor. Geçen hafta Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonunu riske atan pervasız füze testi gerçekleştirdi. Çin ayrıca konvansiyonel ve nükleer cephaneliğini hızla genişletiyor, kabiliyetleri konusunda şeffaflık sağlamıyor ve silah kontrolüne pek ilgi göstermiyor."

NATO Dışişleri Bakanları toplantısında Afganistan ve çevresindeki güvenlik durumu ile Batı Balkanlar'da Bosna Hersek'in bileşenlerinden Sırp Cumhuriyeti'nin yükselttiği tansiyon da ele alınacak.

Etiketler: NATO, Rusya, uyarı
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