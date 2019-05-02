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Ne yapsalar reform

02 Mayıs 2019, Perşembe 22:33
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Adalet Akademisi’nin yeniden kuruluşuyla ilgili açıklamasında, “Kapatmak, reform; yeniden açmak büyük reform! oldu” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Adalet Akademisi’nin yeniden kuruluşuyla ilgili açıklama yaptı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün sosyal medya hesabından duyurduğu Türkiye Adalet Akademisi’nin, Resmî Gazete’de yayımlanan kararname ile kurulması sonrasında bir açıklama yapan Genel Başkan Gültekin Uysal, “Kapatmak, Reform; yeniden açmak büyük reform! Ömrümüz 300 sene olsa AKP’nin deneme yanılma yöntemiyle doğruyu bulma maliyetine millet ve devlet tahammül edecek de ortalama insan ömrü belli. Sayın Bakana da ‘daha güçlü bir vizyonla kurulan’ demek suretiyle tevil etmek kalmış anlaşılan. Şair Eşref’in tabiriyle Türkiye’de ‘Adalet’, suları hariç her yeri akan bir bina misali... Hatadan hakikate gidilemeyeceğini eninde sonunda anlarız ama su köprüyü çoktan bölmüş olur.” dedi.

Seçimler iptal edilirse...

HÂkim denetiminde (YSK) gerçekleşmesi gereken seçim sürecine bile bakıldığında adaletin fiilen nasıl işlendiğinin görülemeyeceğini söyleyen Uysal, “AKP’nin yaptığı itirazları başka bir siyasî parti yapmış olsaydı seçimden en geç 10 gün sonra resmî sonuçlar açıklanırdı. Bu vesileyle dikkat çekmek isterim ki eğer YSK ne kamu ne de seçim ve parti pratiklerinin içinde olan siyasilerin vicdanında karşılığı olmayan usul ve esastan zorlama yapılmış itirazlar neticesinde İstanbul seçimlerini iptal ederse, Türkiye bir daha meşru seçim yapamaz hale gelir” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Gül ne dedi?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adli İstatistiklerin Kapasitesinin ve Kalitesinin Artırılması İçin Teknik Yardım Projesi’nin bir otelde yapılan açılış toplantısına katıldı. Burada konuşan Gül, Türkiye Adalet Akademisinin kuruluşuna ilişkin Cumhurbaşkanı Kararnamesi’nin bugünkü (dünkü) Resmî Gazete’de yayımlandığını hatırlatarak, Adalet Akademisinin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

 

Etiketler: gültekin uysal
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