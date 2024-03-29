İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, önce Çatalca’nın köylerini ziyaret etti, sonra Cumhuriyet Meydanı’nda halkla buluştu.

Cumhuriyet rejiminde yöneticilerin vatandaşa had bildiremeyeceğini vurgulayan İmamoğlu, “Cumhuriyette yönetici, vatandaşına bakarken haddini bilecek haddini. Öyle oy verenmiş, oy vermeyenmiş… Yok, o devir bitti. Öyle mülk sahibi falan yok. Mülk sahibi, 86 milyon yurttaş. Onun için, ‘Ben karar verdim, olacak!’ O iş bitti kardeş. Kanal İstanbul gibi felaket projelerine nasıl ‘dur’ dediysek, ‘dur’ demeye devam edeceğiz. Asla izin vermeyeceğiz” dedi.

İmamoğlu, iktidarın ekonomi karnesini değerlendirirken de “Bir kişi çıktı, ‘Ekonomiyi ben bilirim’ dedi; yandık. ‘Ben ekonomistim’ dedi mi? Dedi. O gün yandık işte. Ekonomi yüzümüze bir daha gülmedi... Yakında enflasyonu suçlarsa, şaşırmayın. ‘Bütün suç enflasyonda’ derse, şaşırmayın” diye konuştu.

İstanbul - Anka