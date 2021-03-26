O gün kimler döviz alımı yaptı?

SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan’a, “19 Mart 2021 Cuma Günü kimler hangi miktarda döviz alımı yapmıştır” diye sordu.

Karaduman, Normal şartlarda ortalama bir günde 150 milyon dolarlık döviz satın alınırken Cuma günü görevden alınma kararı açıklamadan önce 450 milyon dolarlık döviz alımı dikkat çekmiştir. Dolar yükselmeden önce kimlerin düşük kurdan dolar satın aldığı merak konusudur” dedi. Karaduman, TBMM Başkanlığı’na verdiği önergesinde şu soruları yöneltti: “19 Mart 2021 Cuma Günü kimler hangi miktarda döviz alımı yapmıştır? Bakanlığınızca bu kişilerin tespit edilmesi amacıyla bir süreç başlatılmış mıdır? Döviz alımı yaparak krizi fırsata çevirdiği tespit edilen kişiler hakkında herhangi bir işlem yapılacak mıdır? Konu ile ilgili kamuoyuna bir açıklamanız olacak mıdır?” Ankara – Ahmet Terzi

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