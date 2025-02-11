İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’li belediyelere 12 ilçede düzenlenen operasyona tepki göstererek, “Bu çürümüş düzenin çürük elmalarını temizlemek, Türkiye’mizi hak ettiği demokrasi ve refaha ulaştırmak için yola çıktık, erken seçim istiyoruz. O sandık erkenden gelecek. Sandık millet isteyince gelir, siz isteyince değil. Sandık gelecek. Bir kişi gidecek, her şey değişecek!” dedi.

İstanbul - Sedat Serdar *** CHP’li belediyelere yeni bir operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘’terör örgütü ile koordineli olarak kent uzlaşısı” ile seçildikleri öne sürülen Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcıları ile diğer belediyelerde görevli 7 belediye meclis üyesi ve bir sivil hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi. Başsavcılık, bu kişilere yönelik gözaltı işlemleri ve aramaların dün sabah 06.00 itibarıyla başladığını belirtti. İstanbul - Anka

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