O tezkereye red verdiler, harcadınız

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM Genel Kurulu’nda, 1 Mart 2003 tarihinde ret oyu verdikleri teskereyi hatırlattı.

Günaydın “Biz, müktesebatımız ve onurumuz gereğince o tezkereye ret oyu verdi. Bizle beraber, vicdan sahibi bazı AKP milletvekilleri ve bakanları da ret oyu verdiler. Bu ret oyu çerçevesinde, ülkemize gelmiş ve konuşlanmış Amerikan askerleri tası tarağı toplayıp, gitmek zorunda kaldılar. Soruyorum: Ertuğrul Yalçınbayır adı size bir şey ifade ediyor mu? Mehmet Aydın adını hatırlıyor musunuz? Ya da Zeki Ergezen adı, sizin için hala hafızalarınızda kalan bir isim mi? Muhtemelen hatırlayamazsınız. Üçü de hükümetlerinizin ilk bakanlarıydı. Ve o tezkereye ret oyu verdikleri için siyasi hayatlarını bitirdiniz. Şimdi bize antiemperyalist nutukları atıyorsunuz, öyle mi? Antiemperyalizm bir tutum değildir, konjonktürel bir durum değildir, bir ideolojidir, bir duruştur. Hamaset yapmakla insanlar antiemperyalist olmazlar” dedi.

“Bilgilendirme” tatmin etmedi

Türkiye son 20 gündür Pençe-Kilit Harekâtı bölgesindeki PKK saldırılarında şehit olan askerleri konuşuyor. CHP’nin hafta sonu yaptığı açıklamada 20 günde yaşanan 21 ölüme dikkat çekilerek 6 soruya cevap istenmişti. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın “Burada diyorlar ki: ‘Terörün kökünü kazıdık, teröristler göz açamıyorlar.’ Arkadaşlar, sayenizde en büyük propagandayı yapıyorlar. Ben soruyorum: 22-23 Aralık saldırılarından sonra gerekli önlemleri aldıysanız 12 Ocak niye oldu? Bugün, bu 12 Ocak’tan sonra gerekli önlemleri aldınız mı ve bize yeni çocuklarımızın toprağa düşmeyeceğini, şehit olmayacağını garanti edebiliyor musunuz?” diye iki yeni soru sordu. Böylece cevaplanması istenen 6 soru cevapsız kalırken bunlara 2 yeni soru daha eklenmiş oldu. Bakanların 40 dakikayı geçen “bilgilendirmesi” saldırı sonrası sorulan sorular için tatmin edici cevaplar içermedi. Gazete Duvar’ın haberine göre, bakanların açıklaması Meclis kulisinde “bilgisiz bilgilendirme”, “yasak savma” olarak nitelendirildi. Haber Merkezi

Ankara - Anka