Önce lüks ve şatafattan vazgeçin

Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, İbn-i Haldun’a göre hükümdarların, lüks ve şatafata yöneldikçe daha fazla vergi koymaya çalıştığını söyledi.

Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Altıntaş şunları söyledi: “İşsize, ev hanımına, çiftçiye, emekliye, asgari ücretliye, memura, öğrenciye yansıyacak hiçbir ek vergi ve harcı kabul etmiyoruz. Gübre ve yemde ilave KDV akıl tutulmasıdır. Yurtdışı çıkış harcının 150 liradan 3.000 liraya çıkartılmasının gündeme getirilmesi, ardından Cumhurbaşkanı lütfuyla 1.500 liraya çıkartılması hem insafsızlık, hem organize suçtur. Vatandaşı keriz yerine koymaktır. Ölümü gösterip sıtmaya razı etmektir! İbn Haldun’a göre hükümdarlar, lüks ve şatafata yöneldikçe daha fazla vergi koymaya çalışmaktadırlar. İktidar ekonomiyi düzeltmek için kemer sıkacaksa, buna lüks ve şatafattan vazgeçerek başlamalıdır. Hazineden geçinenlerin sayısı azaltılmadığı sürece, vatandaşımızın refaha ulaşması mümkün olmayacaktır!” İstanbul - Sedat Serdar

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