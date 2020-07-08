Ortak payda demokrasi ve adalet

DEVA Genel Merkez‘inin açılışını dijital bir törenle gerçekleştirdi.

Törende DEVA Genel Başkanı Ali Babacan ‘Yeni bir siyasi kültür inşa ettiklerini’ belirterek şunları söyledi: “Bundan böyle ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı dil kaybedecek, birleştirici siyaset kazanacaktır. Biz, kuvvetler ayrılığı ve hukukun üstünlüğü esasına dayanan, özgürlükçü, katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi hedefliyoruz. Biz, temel hakların korunduğu, hukukun ve adaletin tam olarak işlediği, vatandaşlarımızın korkmadan düşüncelerini açıkladığı, özgürlüklerin doyasıya yaşandığı, cesaretin ve umudun hâkim olduğu bir Türkiye hedefliyoruz. Bizi bir araya getiren ortak payda demokrasi, özgürlük ve adalete olan inancımızdır. Özellikle zor zamanlarda demokrasiyi lüks olarak görenlerden ve ilk fırsatta rafa kaldıranlardan olmayacağız. ‘Fikir suçu’ kavramını yok edeceğiz. Yargıyı yürütmenin baskılarından kurtaracağız. Yargıçlarımız, savcılarımız özgür kalacak, kimseden telefon talimatı almayacak.”