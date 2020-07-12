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12 TEMMUZ 2020 PAZAR - YIL: 51

Otoriter bir anlayışın sonucu

12 Temmuz 2020, Pazar
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, barolar değişikliğine ilişkin, “Bu ancak kuvvetler ayrılığı fikrine tahammülü olmayan, otoriter bir anlayışın sonucudur” dedi.

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, barolar değişikliğine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde, iktidar partisinin kendi kontrolüne alamadığı kurumların yapısını yasa değişiklikleri marifetiyle alt üst edip kontrol altına alma çabası içerisine girmediğini söyledi. Yapılan değişiklikle avukatlık mesleğinin çok ağır bir yara aldığını kaydeden Yeneroğlu, “Bu ancak kuvvetler ayrılığı fikrine tahammülü olmayan, otoriter bir anlayışın sonucudur ki, maalesef yapılan bu değişiklikle birlikte yargının vazgeçilmez unsuru olan avukatlık mesleği çok ağır bir yara almış ve zaten pek çok sorunla boğuşan yargı sistemimiz bir kez daha zayıflatılmıştır” dedi.

Adalet ve demokrasi ilkelerine aykırı

Baroları parçalayarak iktidar güdümünde bir savunma oluşturmaya çalışmanın zayıflamış olan yargıya güveninin tamamen ortadan kaldıracağını kaydeden Yeneroğlu, Türkiye Barolar Birliği’nin (TTB) seçim sisteminin değiştirilmesinin temsilde adalet ve demokrasi ilkelerine aykırı olduğunu ifade etti. “İktidar, kendisine karşı olan her denge ve denetleme mekanizmasını ya terör örgütü destekçiliği söylemi ile ötekileştirmekte ya da devlet mekanizmalarını kullanarak yapısı ile oynamaktadır” diyen Yeneroğlu, devamında şunları söyledi: “Avukatlar ve baroların, kendi inisiyatifleriyle seslerini duyurmak için yürüyüş yapmaya çalıştıklarında engellenmesi, komisyon görüşmelerine alınmamaları ve hükümetin talimatı altında hareket eden polisler tarafından şiddete maruz bırakılmaları demokratik bir toplumda kabul edilmesi mümkün olmayan uygulamalardır.”

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Çoklu baro Meclisten geçti, AYM’ye gidecek

Türkiye Barolar Birliği ve 80 baronun karşı çıktığı, muhalefetin “hayır” dediği “Çoklu baro” teklifi tüm itirazlara karşın AKP ve MHP oylarıyla kabul edilerek yasalaştı. Yapılan elektronik oylamaya 417 milletvekili katılırken, 251 milletvekili “kabul”, 163 milletvekili “ret” oyu kullandı. Kanun yürürlüğe girdiğinde İstanbul, Ankara ve İstanbul’da birden fazla kurulabilecek. CHP, teklifin Resmi Gazete’de yayınlandığı gün yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapacak. 

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