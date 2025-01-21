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21 OCAK 2025 SALI - YIL: 55

Özdağ, İstanbul Adliyesi'ne getirildi

21 Ocak 2025, Salı 16:17
"Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak, İstanbul Adliyesi'ne getirilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ifadesi savcılıkça alınmaya başlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin Özdağ hakkında resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınıp, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen, buradaki işlemlerinin ardından Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Özdağ'ın Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadesi alınmaya başlandı.

Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in de aralarında bulunduğu bazı siyasiler ile Zafer Partililer, Özdağ'a destek olmak için adliyeye geldi.

Adliye ve çevresinde polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı.

Öte yandan Ümit Özdağ hakkındaki soruşturma kapsamında gizlilik kararı alındığına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Ümit Özdağ hakkında 19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatılmış, ayrıca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan da soruşturma genişletilmişti.

AA

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