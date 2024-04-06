Özgür Özel: Kibirlenmeyeceğiz

2023 Mayıs seçiminde halkın CHP’ye yazdığı mektubu doğru okuduklarını söyleyen Genel Başkan Özgür Özel, yerel seçim sürecini başarılı bir şekilde yürüttüklerini belirterek, “Kibirlenmeyeceğiz. Ben de kendi hırs ve ihtiraslarım için partinin ve ülkenin geleceğine yönelik hiçbir kararda zorlayıcı, baskılayan ve kendine dönük, kararlarını dayatan olmayacağım” dedi.

Özel, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimindeki hedefiyle ilgili de “Belediyeleri kazandık ve hata yapmayacağız. Sosyal belediyeciliği, CHP’nin nasıl yönettiğini göstereceğiz. Hatası olanı affetmeyiz. Kibirlenmeyeceğiz. Ben de kendi hırs ve ihtiraslarım için partinin ve ülkenin geleceğine yönelik hiçbir kararda zorlayıcı, baskılayan ve kendine dönük, kararlarını dayatan olmayacağım. Anketlerle yapacağız, üyemize sorarak yapacağız, halka sorarak yapacağız.” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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