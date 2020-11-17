Parlamenter sistem için ortak çalışma

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, daha önce kendisini ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e iade-i ziyarette bulunurken, 9 Kasım’da açıkladığı “güçlendirilmiş parlamenter sistem” önerisi hakkında da bilgi verdi.

“Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi” olarak adlandırılan bugünkü uygulanan başkanlık sistemine karşı çıkan iki partinin lideri “parlamenter sistem” konusunda ortak çalışma yapma kararı aldı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, İYİ Parti Genel Merkezi’nde Akşener’i ziyaret etti. Görüşme sonrası iki lider basına açıklama yaptı. İlk sözü alan Akşener, her iki partinin de parlamenter sistem çalışması yaptığını belirterek, “Şimdi bu iki çalışmayı bir araya getireceğiz ve ortak noktaları, uzlaşılabilir noktalara bakacağız. Arkadaşlarımızın konuda ortak çalışma yapmaları konusunda mutabık kaldık” dedi.

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