Parlamenter sistem trafiği başlıyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, parti olarak, diğer muhalefet partileri ile parlamenter sistem üzerine bir çalışma başlatıldığını söyledi.

Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel BaşkanıTemel Karamollaoğlu’nun parlamenter sistemle ilgili çalışmaları birlikte yürütmeyi kabul ettiğini ve yakında trafiğin başlayacağını belirtti. Babacan, “Parlamenter sistem ile ilgili kendi çalışmamız tamamlanınca, kendi içimizden bir vizyon belgesi çıkartıp, bu belgenin üzerinde diğer siyasi partilerle bir diyalog ve istişare süreci başlatma kararı aldık” ifadelerini kullandı.

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