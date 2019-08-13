Pazarlık içinde değiliz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parlamenter sisteme geri dönüşü isteyenlere tepki göstererek, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni karşılıksız destekliyoruz. Herhangi bir pazarlığın içerisinde değiliz, bir beklenti içerisinde bulunmuyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla partisinin genel merkezinde düzenlenen bayramlaşma töreni sonrasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin arkasındayız” diyerek, “MHP olarak dâvâ arkadaşlarımızla, Meclisteki milletvekili arkadaşlarımızla, 234’ü bulan belediye başkanlarımız, çok sayıda il meclis ve il genel meclisi üyesi arkadaşlarımızla Türkiye’de önce istikrarın sağlanması, sonra toplumsal normalleşme, arkasından köklü demokratikleşme sürecini ortaya koyarak Türkiye’yi ateş çemberinden çıkarmaya kararlı olduğumuzu ve cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devamının arkasında durduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum.” değerlendirmesinde bulundu. AA

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