Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Arnavutköy 1. Olağan İlçe Kongresinde konuştu.

İktidarı eleştiren Davutoğlu, “Takılmışlar Perinçek’in peşine, önce Perinçek arkada bunlar topyekûn Çin’e övgü diziyorlar. Rehberi Perinçek olanın gideceği yol ne olur? 28 Şubat’ın sorumlularını hukuk yargılıyor, doğru da yapıyor, Türkiye’de hiçbir vesayet sorgusuz kalmamalı peki ya Sayın Erdoğan, 28 Şubat’ın ideoloğu Perinçek senin yanında ne arıyor Allah aşkına? 28 Şubat’da ezanın tekrar Türkçe okunması gerektiğini söyleyen, başörtüsünün sokakta dahi yasaklanması gerektiğini söyleyen Perinçek senin yanında ne arıyor Sayın Erdoğan? Çin’den gelecek 3-5 milyar dolar için mi 28 Şubat’ın ideoloğuna boyun eğiyorsunuz?” diye sordu.

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