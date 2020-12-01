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1 ARALIK 2020 SALI - YIL: 51

'Pfizer ne kadar verebilecekse talibiz'

01 Aralık 2020, Salı 18:07
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mecliste gazetecilerin sorularını cevapladı.

Koca, Kovid-19'a karşı geliştirilen aşılardan Türkiye'ye ne kadar getirileceği ve aşı çalışmasının ne zaman yapılacağının sorulması üzerine, "Aşıyla ilgili olarak, aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. Bununla ilgili inaktif dediğimiz, daha önceden teknik olarak iyi bildiğimiz, yan etkisinin de az olduğunu düşündüğümüz aşıdan 50 milyon sözleşme imzalandı. Aralık ayında en az 10 milyon, ama muhtemelen 20 milyon gibi temin etmiş olacağız. Ocak ayında 20 milyon, şubat ayında 10 milyon. Bu rakamları daha da artırma çaba ve gayreti içerisindeyiz." diye konuştu. 

Koca, özelikle en erken dönemde, aralık ve ocak ayı hedefiyle daha yoğun aşılama planladıklarını belirtti.

"Pfizer ne kadar verebilecekse talibiz"

Pfizer aşısıyla ilgili de yoğun görüşmeler içerisinde olduklarını bildiren Koca, "Özelikle Pfizer'in aşısıyla ilgili de, yerli aşımız nisan ve sonrası dönemde devreye gireceği için nisan ayına kadar bize temin edebilecekleri bütün aşıyı alma şeklinde bir yaklaşımımız oldu. Yani nisan ayına kadar verebilecekleri ne kadar aşı olursa, biz onu almaya talip olduğumuzu söylemiş olduk. Fiyat ve benzeri konularda zaten mutabık kalmıştık." bilgisini verdi.

Dünyada erken dönemde ruhsat alabilecek firmalarla da yakın iletişim ve görüşme halinde olduklarını anlatan Koca, en erken aralık ve ocak ayını hedefleyerek, vatandaşlara yoğun bir şekilde aşıyı yapmak istediklerini söyledi. 

Koca, yerli aşının birinci fazının 14-15 Aralık'ta bitmiş olacağını dile getirerek, "Eğer bu şekilde devam ederse faz-2'ye geçilmiş olur. Her şey normal seyrederse, bizim yerli aşımızın da nisan ayında faz-3 ve yaygın kullanımına geçebileceğimizi düşünüyoruz." dedi. 

Yerli aşının da "inaktif aşı" olduğuna işaret eden Koca, farklı mRNA, protein ve benzeri 16 tane aşının daha olduğunu, onlarla ilgili çalışmaları da çok yakın takip ettiklerini vurguladı.

Koca, "Biz vatandaşımız için güvenilir ve etkinliği olan aşıyı daha çok tercih ederek erken dönemde bunu temin edip yapma taraftarıyız." diye konuştu.

Aşılama stratejisi hazırlandı

Aşı Bilim Kurulu'nun, 11 Aralık'tan sonra erken dönemde, yaygın bir şekilde, sağlık çalışanlarından öncelikle başlamak üzere aşı yapılması yönünde strateji hazırladığını aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Bu strateji de sağlık çalışanları başta olmak üzere kimlere nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili bir çalışma da bir hafta on gün içerisinde en geç tamamlamış olur. Bununla ilgili bir netlik oluştuğunda vatandaşımızla paylaşmış olacağız. Sağlık çalışanlarımız, riskli kişiler öncelikli olacak. Belki hizmet sektöründen, belki bir şekilde vatandaşımızla temas içerisinde olan kişiler olabilir, bununla ilgili nasıl bir planlama olacağı da Aşı Bilim Kurulunun hazırlayacağı stratejiye göre planlanır ve biz onu da açıklamış oluruz." 

Fahrettin Koca, "Aşı güvenilirliği nedir? Koruyuculuğuyla ilgili çeşitli spekülasyonlar var." sorusuna, "Bu aşıların sonuçta bir değeri var. Bu aşıları üreten geri planda firmalar var. Dolayısıyla bu anlamda herkesin farklı bir stratejisi olabilir. Biz vatandaşımıza, özellikle güvendiğimiz ve etkinliğini bildiğimiz aşıyı daha çok tercih etmek zorundayız. Bunu bilebilecek, bu konuyla ilgili yaklaşımı ve bilgilendirmeyi yapabilecek olan da zaten Bilim Kurulumuz olacak. Dolayısıyla, Bilim Kurulunun kendisi için istediğini, önerdiğini, tabii ki vatandaşımız için de istemiş olacağız ve gereğini yapacağız." cevabını verdi.

AA

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