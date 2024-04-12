Rota demokrasiye döndü

İmamoğlu: “31 Mart Türkiye tarihinde bir dönüm noktası oldu.”

31 Mart yerel seçimlerinde ikinci kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, The Economist dergisi için bir makale kaleme aldı. Medyascope’un haberine göre, 31 Mart’ın Türkiye tarihinde bir dönüm noktası olduğunu belirten İmamoğlu, “31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerin sonuçları Türkiye için bir dönüm noktasıdır. Seçmenler tarafından yerel iktidarın büyük bir kısmının muhalefet partilerine emanet edilmesiyle birlikte Türkiye artık seçeneksiz değil. Türkiye’nin rotası yeniden demokrasiye doğru sağlam bir şekilde yöneldi. 31 Mart’ta seçmenler sadece İstanbul ve ilçelerinde değil, tüm Türkiye’de sosyal demokrat adayları seçerek seçim haritasını yeniden çizdi. Verdikleri mesaj açık ve netti: Seçmenler, bundan böyle hukukun üstünlüğü ve demokrasi ile yönetilen bir ülke görmek istiyorlar” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi