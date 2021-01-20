Salmak istedikleri korkuya kulak asmayacağız

20 Ocak 2021, Çarşamba 17:00
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İl Başkanları toplantısında konuştu.
Davutoğlu, “Türkiye’nin neresinde olursa olsun bize korku salmak isteyenlerin salmak istedikleri korkuya da biz kulak asmayacağız. Meydanı boş bırakmayacağız” dedi. Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a evinin önünde düzenlenen silahlı, sopalı saldırı ile ilgili, “Birileri şiddeti teşvik ederken mağdur olan biz olmamıza kanı dökülen bizim arkadaşımız olmasına rağmen kimse öfke kin dili kullanmadı. Ankara’da yaşanan şey sıradan bir şey değildir, Ankara’da yaşanan siyasi bir terördür. Biz buna sessiz kalamayız biz bunu unutturmayız” şeklinde konuştu.
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