Sandık gelecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batıkent Murat Karayalçın Meydanı Açılış Töreni’nde konuştu.

Siyasetin kirlilikten arındığı zaman halka hizmete dönük olacağını belirten Kılıçdaroğlu, o zaman Türkiye genelindeki bütün belediye başkanlarının hangi partiden olursa olsun hizmet verme yarışına gireceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Biz bunları biliyoruz, yapacağız. Sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın. Sakın ola. Hep beraber seçimi bekliyoruz. Gelecek o sandık, önümüze gelecek. Sizden sadece bir şey istiyorum, sandığa gidip oy kullanırken eliniz vicdanınızda olsun. Ahlâktan, adaletten, insandan, çevreden, dostlardan, güzelliklerden yana ve en önemlisi inancınızdan yana olsun. Oy kullandığınız zaman göreceksiniz ki siyasete zaten cemre düştü, çok daha güzel bir Türkiye’yi beraber inşa edeceğiz. Türkiye’nin çözülemeyecek sorunları yoktur, hep beraber bu sorunları çözeceğiz. Yeter ki ahlâktan, adaletten yana tavrımızı ortaya koymuş olalım.”