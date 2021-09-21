Silahlanmada ürküten değişiklik

“Ateşli Silâhlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik”te geçtiğimiz hafta 19. kez değişiklik yapıldı.

Yapılan değişiklikle ruhsatlı silâh alabileceklerin kapsamı genişletildi, silâh alabilecek bürokratların sayısı arttırıldı. Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu başkanı/ üyeleri, büyükşehir belediyelerinde görevli genel sekreterler, il özel idaresi genel sekreteri kapsama alındı. Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre müteahhitler de silâh ruhsatı alacak meslek gruplarına eklendi. Müteahhitler, silâh taşıma ruhsatı verilmesi için yapım işlerinin büyüklüğüne bakılacak. Bazı mesleklerden de silâh ruhsatlarının yenilenmesi sırasında harç alınmaması kararlaştırıldı. Silâh ruhsatları 5 yılda bir yenileniyor.

Silâh ruhsatı verilmesini engelleyen hallerle ilgili maddede de önemli değişikler yapıldı. Yeniden silâh verilmesi “sakıncalı” olanlardan uygun bulunanlara da taşıma veya bulundurma ruhsatı verilecek.