Sinan Aygün CHP’den istifa etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile yaşadığı ‘rüşvet’ tartışmalarıyla gündeme gelen Sinan Aygün’ün CHP'den istifa ettiği öğrenildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve iki CHP’li belediye meclis üyesinin kendisinden 25 milyon lira rüşvet istediği iddiasında bulunan eski CHP milletvekili Sinan Aygün partisinden istifa etti. Aygün, istifa dilekçesinde “Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ediyorum, gereğinin yapılmasını arz ederim” ifadelerine yer verdi. AA

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