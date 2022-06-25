Sıra şirketlerin dövizine mi geldi?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) TL ticari kredi kullanımında getirdiği yeni şarta bir tepki de Gelecek Partisi lideri Davutoğlu’ndan geldi.

T24’ün haberine göre, BDDK tarafından getirilen yeni düzenlemeye göre, döviz varlıkları karşılığı 15 milyon TL’yi aşmayan şirketlere, kredi kullanmaları durumunda döviz varlıklarını 15 milyon TL üzerine çıkarmama şartı getirildi. BDDK’nın açıklamalarının ardından Davutoğlu sosyal medya hesabı Twitter’dan tepki gösterirken, “Her fırsatta ‘serbest kambiyo rejimini sürdüreceğiz’ deyip, şirketlere krediye ulaşmak için dövizinizi satın baskısı yapamazsınız. Sattığınız dövizler yetmedi şimdi de şirketlerin dövizine mi göz diktiniz? Artık durun. Safsata politikalarınızla ülkedeki ticareti durduracaksınız.” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 304

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.