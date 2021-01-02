Siyaset malzemesi yapmak âcizlik

Saadet Partisi Parti Sözcüsü Birol Aydın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın ‘vitrin mankeni’ sözlerine ilişkin “Âcizlik” yorumunu yaptı.

Aydın, “Kadınların kıyafeti üzerinden siyaset üretmek acizliktir! Başı açık ya da örtülü hiçbir kadın vitrin malzemesi değildir. Kadınlarımızı, kıyafetleri üzerinden siyaset malzemesi yapmak bu millete yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Türkiye’nin problemi, kadınların ne giydiği değil, ne yaşadığıdır! Biz, bu tip gündemleri Türkiye’nin gerçekliği açısından da uygun görmüyoruz” dedi.

Okunma Sayısı: 133

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.