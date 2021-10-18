Siyasete tövbe çağrısı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Cemil Çiçek, “Ülkenin... En başta siyasetçilerin... Tövbeye ihtiyacı var” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, siyasetteki gerilimin sebebinin “üslûp, sert tartışmalar ve kutuplaşma” olduğunu belirterek, “Ülkenin... En başta siyasetçilerin... Tövbeye ihtiyacı var. Yani... Yaptıklarımızdan pişman olduğumuzu... Üslûp hatalarımızı... Bir araya gelmemiz gerektiğini... Samimiyetle itiraf edebilmeliyiz” dedi. Sabah yazarı Yavuz Donat, bugünkü köşesinde Cemil Çiçek ile yaptığı görüşmeye yer verdi. Çiçek, Türkiye’de “demokratik tövbe” kültürünün olduğunu ancak örneğinin olmadığını belirterek, “Her akşam muhasebe yapmak gerekir. Biz siyasetçiler kendimize şunu sormalıyız: Bugün bu ülke için ne yaptık? Ne söyledik? Hangi olumlu çabayı sergiledik?” ifadesini kullandı.

Üslup gelişmişlik göstergesi

Çiçek, “75 yaşındayım... Siyaset adına kahır da çektim, ikbal de gördüm. Ama... Üslûp ve tartışma olarak bugün yaşadıklarımız doğru değil... Bunu söylemeliyim. Bir ülkenin gelişmişliği sadece kişi başına düşen milli gelirle veya bin kişiye kaç araba düştüğü ile ölçülmez. Müzakere, tartışma, diyalog kültürü, üslup da bir gelişmişlik göstergesidir” diye konuştu. Çiçek, “Sadece siyasetçilerin değil, basının da ciddi sorumlulukları var. Akşamları TV kanalları, sanki horoz dövüşü sahneleri gibi... Hep aynı isimler... Aynı üslup... Aynı nakarat... Var olan tansiyon, daha da yükseliyor. Kimse kusura bakmasın... İyileri tenzih ediyorum” dedi.