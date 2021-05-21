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22 MAYIS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

“Sonbaharda seçim var”

21 Mayıs 2021, Cuma 17:00
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı, erken seçim ve ittifakların durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“Erken seçimi yapmak zorundalar” diyen Kılıçdaroğlu, seçim için öngördüğü tarihi bu sonbahar olarak açıkladı. Kılıçdaroğlu, “Eğer bu tablodan rahatsızsa Sayın Erdoğan, erken seçim yapması lâzım. Bu milletin sırtına ek yeni yükler getirmek istemiyorsa erken seçime gitmek zorunda. Her gün vatandaşın sırtına yüklenen yük artacaktır” ifadelerini kullandı.

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