“Sonbaharda seçim var”

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı, erken seçim ve ittifakların durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“Erken seçimi yapmak zorundalar” diyen Kılıçdaroğlu, seçim için öngördüğü tarihi bu sonbahar olarak açıkladı. Kılıçdaroğlu, “Eğer bu tablodan rahatsızsa Sayın Erdoğan, erken seçim yapması lâzım. Bu milletin sırtına ek yeni yükler getirmek istemiyorsa erken seçime gitmek zorunda. Her gün vatandaşın sırtına yüklenen yük artacaktır” ifadelerini kullandı.

Okunma Sayısı: 153

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.