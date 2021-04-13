Soru sormak ne zaman hakaret oldu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül ile Onikişubat İlçe Başkanı Ünal Ateş’in, parti binasına astıkları ‘128 milyar dolar nerede?’ pankartı sebebiyle ifade vermesini eleştiren Kılıçdaroğlu, “Bu kürsüden defalarca 128 milyar dolar nerede diye sordum. 128 milyar doları hangi kurdan sattınız diye sordum. 128 milyar doları satanların kimler olduğunu, kimin imza attığını sordum. Defalarca her yerde sordum. (…) Dedik ki cevap vermiyor bari bilboardları kiralayalım, oraya asalım, millet görsün. Vay efendim neymiş? Cumhurbaşkanı’na hakaretmiş. Arkasında Saray’ın silüeti varmış. Soru sormak ne zamandan beri hakaret oldu? 20 Temmuz sivil darbesinin en temel kanıtı budur. Bir darbe dönemi yaşıyoruz. Ben bal gibi soracağım, sen de bana cevap vereceksin. 128 milyar doların nerelere peşkeş çekildiğini başka nerden öğreneceğiz?” ifadelerini kullandı.