Sorunları çözemeyenler var

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanığı Hükümet Sistemine yönelik eleştirilerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bu ülkedeki en büyük sorun olduğunu dile getiren Özdağ, 2021 yılında erken seçim olacağını ifade ederek, “Er geç erken seçim olacak. Götüremezler, yürütemezler, yapamazlar. Türkiye’de ciddi bir ekonomik kriz var. Mutfakta tencere kaynamıyor. İnsanların cebindeki paranın değeri düşmüş vaziyette. İnsanlar işsiz. Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Ama sorunu çözemeyenler vardır. Hesabını da soracağız. Gerekirse devr-i sabık da yaratacağız” şeklinde konuştu

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