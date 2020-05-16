İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tele1 TV’de Uğur Dündar’ın sunduğu Demokrasi Arenası’na katıldı.

Akşener iktidarı eleştirerek: “Söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutmuyor. AK Parti’ye oy veren, yönetici olarak çalışan dindar, muhafazakâr insanlara o geleneği iyi bilen bir insan olarak seslenmek istiyorum. Bizim dinimizde kadının çocuğun tehdit edildiği bir söylem eylem olamaz, insanların birbirine düşmanlaştırılması olamaz. Sayın AK Parti yöneticileri sizlere sesleniyorum, Erdoğan’ın sırtına yapışmış bu kenelerin atılmasında tutum alın. Küçük bir eleştiri, küçük bir önerinin karşılığı olarak insanların ismen tehdit edilmesine göz yumulmasının Türkiye’de hayra alamet olmadığına inanıyorum. Bu dilin çevrilmesi için AK Parti seçmenine, özellikle dindar muhafazakâr kesimden gelen seçmen ve yöneticilere sesleniyorum, bu keneler artık kanamalı kırım Kongo kenesine dönüştüler. Erdoğan’ı cumhurbaşkanı olarak hanginiz eleştirdiniz?” dedi.

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