06 Mart 2025, Perşembe
Yeniden Refah Partisi Sözcüsü Suat Kılıç, partisinin MYK toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenledi.
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Kılıç, “Terörsüz Türkiye’yi elbette ki biz de destekliyoruz. Terörsüz Türkiye’yi en çok da biz isteriz ama yapılacakları bilmiyoruz. Süreç şeffaf değil. Çözümün zemini TBMM değil. Pandoranın kutusundan ne çıkacak belli değil. Hükümetin bir yetkilisi ‘Taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmayız’ diyor, bir başka hükümet yetkilisi Anayasa’nın 66. maddesini tartışmaya açıyor. Sadece işleri değil belli ki kafaları da karışık. Bize güvenin demekle hiçbir sorun çözülmez. Kime güveneceğimizden daha önemli olan neye güveneceğimizdir” dedi.
Ankara - Anka
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