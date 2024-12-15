Suriye’de temsil gücü yüksek bir hükümet kurulsun

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, katıldığı bir televizyon programında Suriye’deki gelişmeleri değerlendirdi.

Babacan, şunları kaydetti: “Bölgemizde bir zalim rejim daha düştü. Kendi insanına işkence eden, kendi insanın üzerine havadan bombalar yağdıran, protestocuların üzerinde kimyasal silah kullanan ve vahşi işkenceler uygulayan bir rejim artık yok. Suriye’de yaşayanlar daha iyi biliyordu, hissediyordu. Zaten Suriye’den bu kadar yoğun bir göç dalgası bütün dünyaya olduysa bunun sebebi rejimin zulmünden kaçıştır. Onun için bu kadar, milyonlarca insan farklı ülkelere göçmek zorunda kalmıştır. Bu rejimin çökmesi, rejimin artık olmaması hepimiz için sevinilmesi gereken bir husus. Ama bu sevincin de kimsenin kursağında kalmaması lazım.

Geçiş süreci hükümeti oluşturulurken mutlaka temsil gücü yüksek bir hükümet olması gerektiğini ifade eden Babacan, “Suriye’deki bütün kesimlerin temsil edildiği bir yönetim kurmak gerekiyor. Hani Arap’ı, Kürt’ü, Yezidis’i, Nusayris’i hepsinin içinde olacak. Etnistesine bakmadan, dinine, mezhebine bakmadan bütün kesimler baktığı zaman kendilerini orada görmeli, yönetimde görmeli ki ‘evet bu bizim de hakkımızı, hukukumuzu koruyan bir yönetimdir’ diyebilsin.”

Ankara - Mehmet Kara

