Suriye ile bir an önce temasa geçilmeli

AKP iktidarının başından beri Suriye politikasını doğru yönetmediğini belirten İyi Parti milletvekilleri Aytun Çıray ve Ümit Özdağ, Suriyelilerin Türkiye sınırında düzenlediği protesto eylemlerinin daha da artmaması için Türkiye’nin önleyici tavrını bir an önce devreye sokması gerektiğini söyledi.

Çıray, “Öncelikle yapılması gereken, Türkiye’ye geçişleri durdurmak, askeri yetkililerin belirleyeceği sınır bölgesinde güvenli bölge inşa etmektir. Suriye’nin meşru hükümeti ile de bir an önce temasa geçilmelidir” dedi. Ümit Özdağ ise “Selefi gruplar ve ÖSO, Erdoğan’ın Moskova ziyaretinden sonra Rusya ve dolaylı olarak Suriye ile anlaştığını, kendilerini sattığını düşündükleri için protesto ediyorlar. Soçi Mutabakatı çöktü. Kısa süre sonra büyük olaylar başlayabilir” diye konuştu. Cumhuriyet’in haberine göre, bu sürecin Türkiye tarafından temkinli ve doğru bir şekilde yürütülmesi gerektiğine vurgu yapan Özdağ, “Eğer, bu süreç yönetilemez ve Hatay üzerinden Türkiye’ye tekrar milyonlarca insanın girmesi söz konusu olursa kısa süre sonra büyük olaylar başlayabilir. Yapılması gereken Suriye rejimi ile doğrudan görüşmelere başlamaktır. Bu görüşmelerin temel amacı Suriye’nin toprak bütünlüğüne destek vermek ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüş sürecini başlatmak olmalıdır” ifadelerin kullandı.

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