Tarım tehdit altında

DEMOKRAT PARTİ GENEL BAŞKANI GÜLTEKİN UYSAL, ”TÜRK ÇİFTÇİSİNİ DESTEKLEMEZSENİZ, ŞEHİRDE YAŞAYAN MİLYONLAR DAHA PAHALIYA GIDAYA ULAŞIR. ARTIK TÜRK TARIMI BAMBAŞKA RİSKLERLE KARŞI KARŞIYA” DEDİ.

ADNAN SOLMAZ - ANKARA

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçim çalışmaları kapsamında Kırşehir’de ziyaretler gerçekleştirdi.

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan ve şehit aileleriyle buluşan Uysal, ardından Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak’ı ziyaret ederek, kentteki tarım üretimi hakkında bilgi aldı. Burada konuşan Uysal, üreticinin de tüketicinin de memnun olmadığını, tarla ile sofra arasında büyük fiyat farkları bulunduğunu söyledi. Dolar hareketliliğinin sorunlara yol açtığını savunan Uysal, “Türk çiftçisini desteklemezseniz, şehirde yaşayan milyonlar daha pahalıya gıdaya ulaşır. Bu bir döngü, dağına taşına sahip olacaksınız. Topraktan kopan geri dönüyor mu? Artık Türk tarımı bambaşka risklerle karşı karşıya, büyük dünya devlerinin, kartellerin tehdidiyle karşı karşıyadır.” diye konuştu. Uysal, hayvancılık yapanların da çeşitli sorunları olduğuna değinerek, “2010 ile 2024 arasında 12 milyar dolarlık canlı hayvan ithal edilmiş. Hepimizin sorumluluğu var” dedi.

En çok yoksul kesim etkileniyor

Dünya genelinde son bir yılda yüzde 10,5 oranında gerileyen gıda fiyatları Türkiye’de ise 46 aydır ara vermeden artıyor. Bu yıl Mart ayında da gıda fiyatlarında bir önceki aya göre yüzde 5,9 oranında artış yaşandı. Yılın ilk üç aylık döneminde yüzde 22,5 oranında yükselen, gıda fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 105,1 olarak gerçekleşti. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonunun Ar-Ge birimi KAMUAR’ın fiyatlarını Ankara’daki marketlerden düzenli olarak derlediği ve halkın en fazla tükettiği 64 temel gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak hazırladığı gıda fiyatları endeksinin Mart 2024 sonuçları açıklandı Açıklamada, TÜİK’in en son açıkladığı tüketim harcamalarıyla ilgili istatistiklere göre en zengin yüzde 20’lik kesim tüketim harcamalarının yüzde 16,6’sını, en yoksul yüzde 20’lik kesim ise yüzde 35,8’ini gıda için yaptığı, dolayısıyla gıda fiyatlarında Türkiye’de son 44 aydır yaşanan kesintisiz artış en fazla sabit gelirli ve yoksul kesimleri etkilediği vurgulandı.