Tasarrufa Saraydan başlansın

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Iğdır il kongresinde açıklamalarda bulundu.

Hükümetin ekonomiyi her geçen gün kötüye götürdüğünü söyleyen Davutoğlu, “Kamu borcu tarihte ilk defa 2 trilyon lirayı aştı. Böyle bir dönemde Çin’den 30 milyon dolar yatırım gelmiş, “büyük yatırım” diye bizzat Cumhurbaşkanı açıklıyor” diye konuştu. Davutoğlu, hükümetin açıkladığı ekonomi reform paketinde yer alan tasarruf planıyla ilgili de eleştirilerde bulunarak, “Tasarruf yapacaksanız, Saray’da hiçbir iş yapmadan maaş alan 150’yi aşkın danışmanınızı işten çıkartın önce. Cumhurbaşkanlığı’nda çalışanlar 3-5 yerden maaş alıyor. Hiç Allah’tan korkmaz mısınız? Milletin çilesini anlamaz mısınız?” ifadelerini kullandı.

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