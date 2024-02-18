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18 ŞUBAT 2024 PAZAR - YIL: 54

Tehdite devam ediyor

18 Şubat 2024, Pazar
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Kınık’taki halk buluşmasında, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a cevap vererek, “Erdoğan, Hatay’da bir hadsizliğe kalkıştın, depremzedelerin gözünün içine baka baka büyükşehir bizde olmadığı için hizmet gelmedi, mahzun kaldınız değil mi dedin, bir de utanmadan kendini alkışlattın. Zonguldak’ta tekrar ettin, şimdi utanmadan, sıkılmadan eğer belediye AK Partili değilse doğal gaz vermeyeceğini söylüyor. Oysa CHP’li birçok belediye gaz firması ile anlaşmasını yapıyor, tıkır tıkır gazını getiriyor” dedi.

İzmir - anka

 

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