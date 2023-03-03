Tek adam rejimi enkaz altında kaldı

03 Mart 2023, Cuma 15:00
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, TBMM Genel Kurulu’nda konuştu.
Usta iktidarı eleştirerek “Deprem anından itibaren en kritik 72 saatlik o süreçte organize olamayan, koordinasyonu sağlayamayan, inisiyatif alamayan, tek adamın talimatı olmaksızın harekete geçmeyen iktidar bu yıkımın birincil sorumlusudur. Ak Parti hükümetiyle birlikte tek adam rejimi de 6 Şubat itibariyle enkaz altında kalmıştır. Kurumlar gelenekleriyle güçlenir ve yaşarlar. Geçmişte güzide kurumlarımızdan biri olan Türk Kızılayı tümüyle yozlaşmış ve çürümüş bir yer haline gelmiştir. Varlık amacı kar etmek olan firmalar bölgeye yardım yağdırırken, varlık amacı afette halkına yardım koşturmak olan Kızılay’ın çadır ve konserve satması bu ülke için bir utanç vesikasıdır. Ak Parti iktidarıyla birlikte kamu hizmeti ticarileşmiş, kamu kurumu şirket, yurttaş müşteri, yönetici ise CEO olmuştur. Kızılay’ı sosyal devletin ihtiyaçları doğrultusunda kullanmak yerine holdingleştirdiniz. Vatandaşlarımızın kamu kurumlarına duyduğu güveni siz zedelediniz” dedi.
Ankara - Anka
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