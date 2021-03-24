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25 MART 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Tek adam sistemi ile Türkiye eriyor

24 Mart 2021, Çarşamba 18:30
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında iktidarın ekonomi, dış politika ve adaleti zedelediğini belirterek, “Tek adam sistemine geçildiği günden bu yana Türkiye’de sadece Türk lirası erimiyor, umutlar eriyor, geleceğimiz eriyor, gençlerimizin azmi eriyor, kısacası ülkemiz eriyor. Artık Türkiye’nin bu zihniyetle yönetilmesinin mümkün olmadığı, iktidarın ise son döneme geldiği net bir şekilde görülüyor” şeklinde konuştu.

Türkiye’de suç kavramının kişiye ve döneme göre icat edildiğini belirten Karamollaoğlu, Meşru siyaset alanı giderek daraltılmaktadır. Adeta hukuk, kişilerin hangi partiye mensup olduklarına, iktidarın hangi dönem kiminle ortaklık yaptığına göre şekil almaktadır. Dün suç sayılmayan bir eylem, bugün en ağır şekilde cezalandırılmakta; kişiye ve döneme göre ‘suç kavramı’ icat edilmektedir. Kocaeli Milletvekili Sn. Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi sürecinde sergilenen tutum ve davranışları ve ardından TBMM’de vicdanları yaralayacak şekilde gözaltına alınmasını doğru bulmadığımızı bir kez daha ifade ediyoruz” dedi.

Ankara - Recep Gören

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