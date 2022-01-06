Tek çare iktidar değişimi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık değerlendirme toplantısında konuştu.

Babacan, “Ülke olarak tam gaz yoksulluğa sürükleniyoruz. Biz, 84 milyon insan, bunları hak etmiyoruz. Bizler, çocuklarının yarınlarını endişe etmeden gece uyumak isteyen, iyi bir hayat yaşamak isteyen insanlarız. İnanın bu kadar basit. Hayalimizdeki bolluk ülkesine kavuşmanın hayalini de biliyoruz. Tek yol, topyekûn zihniyet değişikliğinden ve iktidar değişikliğinden geçiyor. İktidar değişikliğinden bir başka çare de yoktur bu ülkede” dedi.

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