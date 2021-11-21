Tek çözüm seçim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Denizli 29 Ekim Meydanı’nda miting düzenledi.

Akşener, “Türkiye bugün çok derin bir krizle karşı karşıya. Bu iktidar şu anda millete gidebiliyor mu? Aranıza gelebiliyor mu? Aranıza gelmeye yüzleri var mı? Esnafın arasına çıkabiliyorlar mı? Pamuk tarlasına girebiliyorlar mı? Çarşıda pazarda gezebiliyorlar mı? Gençlerin karşısına çıkabiliyorlar mı? Aynı Sayın Erdoğan’ın bundan 20 yıl önce söylediği gibi, ‘öyleyse tek bir çözüm, seçim seçim seçim” dedi. “2001 yılındaki krizde bile 1,2 lira olan dolar bugün 11 lira” diyen Akşener, şöyle devam etti: “Türkiye’yi uçuracak dedikleri bu ucube sistem, üç yılda doları uçurdu. Enflasyonu uçurdu. İşsizliği uçurdu. Beş müteahhit daha zengin oldu ama milletimiz fakirleştikçe fakirleşti. Doğalgaz fiyatları ateş pahası. Domatesin, patatesin, etin, sütün, yoğurdun, şekerin, yağın fiyatı ateş pahası. İş veren için maliyetler iki katına çıktı…. Artık geceleri döviz kurunu takip ederken uykularımız kaçıyor.”

Ankara - Anka