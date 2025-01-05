İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, DEM Parti milletvekillerinin İmralı ziyaretine kadar uzanan süreci eleştirdi.

Teröristten medet umulmaz Dervişoğlu, “İYİ Parti, affedilmek istenen terör örgütünü ve sözde liderini, onları meşrulaştırmak isteyen sözcülerini, ortaklarını ve siyasî sorumluluğu olmayan heyetlerini hiçbir surette ve hiçbir zaman asla ve kata muhatap almayacaktır” diye konuştu. Sorunları konuşmaya değil, sorunun kaynağıyla müzakere etmeye karşı olduklarını aktaran Dervişoğlu, “Terörsüz bir Türkiye’ye değil, terör örgütlerinin ve terörist başının meşrulaştırılmasına karşıyız” değerlendirmesinde bulundu. AA

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