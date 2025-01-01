Teröristten medet umulmaz

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti heyetinin İmralı’da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmeleri ile ilgili açıklama yaptı.

Dervişoğlu, “Paradigmayı izah etsinler. İmralı’ya gidildi, Öcalan affedildi, TBMM’ye de geliyorsa; Meclis’teki TBMM ibaresini kaldırsınlar. Türkiye, teröristten medet umacak kadar alçalmış bir devlet idaresine mahkum değildir. Böyle bir şey olamaz. Bu devleti yönettiğini zannedenler, bu millete hangi oyunu oynuyor? Çıkıp bunu anlatsınlar. Türkiye bu duruma getirilecek bir ülke değil” dedi. AA

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