ERDOĞAN’IN ALTILI MASA’YA YÖNELİK SÖZLERİNE CEVAP, ALTILI MASA PARTİLERİNDEN GELDİ: SANDIK GELİNCE GİDECEK.

BATMAZ DENEN GEMİ BATTI

DP Genel Başkanı Uysal, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Altılı Masaya yönelik "Altı kaptan bir gemiyi batırır, tek kaptanla gemi gider" sözlerine cevap verdi: “Erdoğan, Titanik’in kaptanı gibi… ‘O’ da buzdağı uyarılarını dikkate almadı… Batmaz denen gemi battı.”

HALA MASAL ANLATIYOR

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: “bu ucube sistemle halkı enflasyona ezdiriyor. Hâlâ milletimize masal anlatmaya devam ediyor. Artık çok az kaldı Sayın Erdoğan. Uzun ince bir yoldasın, gideceksin sandık gelince. Acınacak bir haldesin. Artık sandık göründü, o sene bu sene.

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Titanik’in kaptanı gibi

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Erdoğan, Titanik’in kaptanı gibi… ‘O’ da buzdağı uyarılarını dikkate almadı… Batmaz denen gemi battı” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Altılı Masa’ya yönelik “Altı kaptan bir gemiyi batırır tek kaptanla gemi gider, yedekler ayrı. İki şoför bir arabaya muhakkak kaza yaptırır. Bunlar ise görünürde altı kişiyle Allah bilir aslında kaç kişiyle ülkeyi yönetmeye talibiz diyorlar. Oyu millet verecek ülkeyi 6 kayyum yönetecek. Bırakın davul başkasının, tokmağın başkasının elinde olmasını, bir tane davula 6 tokmak birden inecek” sözlerine cevap verdi. Twitter hesabından paylaşım yapan Uysal, “Erdoğan, Titanik’in kaptanı gibi… ‘O’ da buzdağı uyarılarını dikkate almadı… İstişare etmedi… Batmaz denen gemi battı! Türkiye de dört nala felakete gidiyor. Yeter be usta!” ifadelerini kullandı.

Recep Gören - ANKARA

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Sandık gelince gideceksin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdi. Akşener, “2022 yılında çalışanlar yüksek enflasyon nedeniyle ciddi bir refah kaybına uğradılar. 6 ayda bir enflasyon farkı verilmesi yetmiyor. Enflasyon farkını TÜİK’in makyajlı enflasyonuna göre hesaplarsan refah kaybı hiç telafi edilmiyor. Memur ve emekliler için maaş artışının en az yüzde 55 olan asgari ücret artışı kadar olması gerekiyordu. Gördüğü rüyanın ve yaptığı hamasi konuşmaların aksine esnafı, memuru, emekliyi, öğrenciyi, çiftçiyi bu ucube sisteme geçtiğimizden beri enflasyona ezdiriyor. Her gün daha fazla açlıkla sınıyor, yoksulluğa itiyor. Hala milletimize masal anlatmaya devam ediyor. Artık çok az kaldı Sayın Erdoğan. Sayın Erdoğan uzun ince bir yoldasın, gideceksin sandık gelince. Acınacak bir haldesin, gideceksin sandık gelince. Artık sandık göründü, o sene bu sene” dedi.

Hak ve özgürlük gasplarına son vereceğiz

“Güçlendirilmiş parlamenter sistemiyle Türkiye’yi şahsım devletinden kurtarıp hukuk devletine dönüştürecek, yargıyı da siyasetin gölgesinden çekip çıkartacağız” diye konuşmasına devam eden Akşener, “Çünkü; Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’le birlikte kuvvetler ayrılığını yeniden tesis edecek, kurumlarımızı şeffaf ve denetlenebilir hâle getireceğiz. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’le birlikte medyayı, devleti denetleyen, 4’üncü kuvvet olarak kabul edecek, özgürce çalışması için anayasal güvence sağlayacağız. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’le birlikte; hırsızlara madalya, yerine kelepçe takacağız. Suç şebekelerini çökertecek, ekonomimizi kara para tüccarlarından ayıklayıp, ülkemizi, ‘gri liste’ utancından kurtaracağız. Çünkü; Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’le birlikte; Kanunlarımızı, evrensel insan hakları sözleşmesine göre kurgulayacak, “hak ve özgürlük gasplarına” son vereceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

AHMET TERZİ - ANKARA