CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Toplumun gündeminde anayasa yok. Onun gündeminde ekonomi var, işsizlik var, açlık var, yoksulluk var, geçinememek var, asgarÎ ücret var, açlık sınırı var” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Biz, güçlendirilmiş parlamenter sistem derken, sadece parlamentonun güçlenmesini değil, milletvekilleri üzerindeki vesayeti de kaldırmak istiyoruz. Hukuk sisteminin darbe hukukundan arınması gerekir diyoruz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin ziyaretinde, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis’te grubu bulunan partilere yeni Anayasa metinlerini hazırlamak ve görüşmek için yaptığı çağrıya karşılık konuşurken, “Toplumun gündeminde anayasa yok. Onun gündeminde ekonomi var, işsizlik var, açlık var, yoksulluk var, geçinememek var, asgarî ücret var, açlık sınırı var. Toplumun gündeminde görünen acı tablo maalesef bu. Bunun görüşülmesini, tartışılmasını engellemek istiyorlar” tesbitini yaptı.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına yönelik, ““Biz, hiçbir zaman iktidarla bir anayasa değişikliği için masaya oturmayacağız. Oturduğunuz andan itibaren otoriter yönetime meşrûiyet kazandırmış oluyorsunuz. Onların bizimle oturup anayasa değişikliğini görüşebilmeleri için önce iradelerini kamuoyuna deklare etmeleri lâzım” dedi.



“Dur bakalım daha başınıza neler gelecek”

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın tartışma oluşturan, “Dur bakalım daha başınıza neler gelecek” ifadesini, “Çok tehlikeli bir cümle” olarak değerlendirirken, “Gerilimden kaçınmak lâzım. Karşı taraf gerilimi tırmandıracaktır. Çok daha sert bir ortamda siyaset yapmayı nasıl sağlayabiliriz, onun arayışına girecektir ama ben şundan eminim eğer iş belli grupların ellerine silâh alıp, belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse, bir gerilim olmaz. Siyasî cinayetler... Böyle kaygılarım var. Erdoğan’ın bizzat kendi ifadeleridir. ‘Dur bakalım daha başınıza neler gelecek’ dedi” diyen Kılıçdaroğlu, “Erdoğan iktidardan gitmemek için her yolu deneyecektir. İşin Türkçesi bu. Gitmemek için her yolu deneyecektir. Çünkü iktidardan gitmenin kendisi için maliyetinin ne kadar ağır olduğunu görüyor” diye konuştu.