Troller emrinizde değil mi?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Aydın’da STK, Basın ve Kanaat önderleri ile bir araya geldi.

Gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Davutoğlu, “Şimdi sosyal medya düzenlemeleri getiriyorlarmış “adalet adına”, kimi kandırıyorsunuz? Bütün trol çeteleri sizin emrinizde değil mi? 6 ay önce seçim kazanmış kendi Başbakanı’na karşı örgütlenen trol çetesi kimin emriyle örgütlendi? Sosyal medya onlar açısından keskin kılıç gibi işleyecek, istediklerini tehdit edecekler, hakareti, iftirayı atacaklar ama muhalefet bir soru sormaya kalktığında “yalan” deyip sosyal medya üzerinden sansür uygulayacaklar. Ne yaparlarsa yapsınlar, bunlar halkın gönlünden düştü ve o gönlü kazanmaya da hiçbir şekilde muktedir olamayacaklar. Halkın gönlünden düşen, gün gelir iktidardan da düşer” ifadelerini kullandı.

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