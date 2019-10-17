Trump, Erdoğan'a teşekkür etti

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek,"Türkiye'den güzel haberler var, milyonlarca hayat kurtarılacak." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Türkiye'den güzel haberler var, milyonlarca hayat kurtarılacak." ifadelerini kullandı. Trump Twitter hesabından Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence arasında Ankara'da yapılan görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu. "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederim" ABD Başkanı Trump, "Türkiye'den güzel haberler var. Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo birazdan basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederim. Milyonlarca hayat kurtarılacak." ifadesini kullandı. Erdoğan ve Pence bugün Suriye konusunda Ankara'da toplamda 4 saati aşkın süre baş başa ve heyetler arası görüşme yapmışlardı. AA

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