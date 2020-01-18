Trump, Hamaney'e yüklendi

Hamaney'in ABD ve Avrupa ile ilgili sert sözlerine cevap veren Trump "İran'ın sözde dini lideri, ki son dönemde o kadar da yüce değil, ABD ve Avrupa ile ilgili bazı kötü laflar etmiş. O sözlerine çok dikkat etmeli" tehdide bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ali Hamaney'in ABD ve Avrupa ile ilgili sözlerine atfen "O (Hamaney) sözlerine çok dikkat etmeli" uyarısında bulundu. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İran'ın sözde dini lideri, ki son dönemde o kadar da yüce değil, ABD ve Avrupa ile ilgili bazı kötü laflar etmiş. İran'ın ekonomisi kötü gidiyor ve halkı da acı çekiyor. O (Hamaney) sözlerine çok dikkat etmeli!" ifadelerini kullandı.

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