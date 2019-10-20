Trump'tan azil sürecine karşılık 'Darbeyi durdurun' çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, azil sürecine yönelik devam eden soruşturma kapsamında Twitter hesabından kendisine destek vermek için oluşturulan “Darbeyi durdurun!” etiketini paylaştı.

ABD Başkanı’nın görevini kötüye kullanarak 2020 Başkanlık seçimlerindeki olası rakibi Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın soruşturulması için Ukrayna'ya baskı yaptığı şüphesi üzerine başlatılan azil sürecine yönelik Trump’ın destekçileri “Darbeyi durdurun” başlığıyla bir imza kampanyası düzenliyor. Trump destekçileri, soruşturma sürecinin ‘darbe’ olduğunu savunuyor. Trump da, “Darbeyi durdurun!” etiketini kişisel Twitter hesabından paylaştı.

Okunma Sayısı: 245

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.