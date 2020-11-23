'Tüm coğrafyalara ümit olacak bir Türkiye'yi yeniden inşa edebiliriz'

Çankırı'da yapılan Demokrat Parti Çankırı İl kongresine katılmak üzere Çankırı iline teşrif eden Demokrat Parti Genel Başkanı Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Çankırı AKM'deki İl Kongresi'nde konuşma yaptı.

Siyaset yapmanın her zamankinden daha zor olduğunu belirten Uysal, farklı coğrafyalara ümit olacak Türkiye'yi inşa etmek istediklerini ifade etti.

Gültekin Uysal, "Bugün 80 milyonu aşan nüfusuyla, dünyanın değişen konjonktürü içinde, bulunduğumuz coğrafyada, yeniden sadece 800 bin kilometrekare içinde değil ama bir imparatorluğun devamı olarak ilgi ve etki sahamız dahilinde kalan tüm coğrafyalara ümit olacak bir Türkiye'yi hep beraber yeniden inşa edebiliriz" diye konuştu.

DP Genel Başkanı Uysal, milli çıkarlar söz konusu olduğunda eleştirileri bir kenara bıraktıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

Bu büyük devleti yeniden olması gerektiği şekliyle önce kendi insanına refah, huzur, güvenlik sunan bir devlet haline getirmek, herkesin geleceğinden emin olduğu bir Türkiye'de nefes alıp verir hale getireceğimiz, herkesin geleceğini doğduğu topraklarda görebildiği bir Türkiye'yi yeniden inşa etmek mecburiyetindeyiz.

Millilik vasfı en mümeyyiz vasfı olan bir hareketin mensupları olarak Türkiye'de şu yanlışa düşmedik; İktidara muhalefet etmek başka, bu ülkenin milli menfaatlerine muhalefet etmek başka. Libya tezkeresi dahil olmak üzere, bu hafta içinde TBMM'den geçen Azerbaycan tezkeresi dahil olmak üzere bu büyük ülkenin milli güvenliğini ve geleceğini ilgilendiren her meselede yüksünmeden, kompleks duymadan bu iktidara yönelttiğimiz eleştirileri bir kenara bırakarak bu iktidarın getirdiği teklifi desteklemek noktasında bir tavrın içinde olduk.

Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Gültekin Uysal Konuşmasını şu şekilde sonlandırdı. "Bugün Çankırı İl Kongremizi gerçekleştirdik. Bir kez daha ‘iman varsa imkan da vardır’ düsturuyla mücadele eden, bizi bağrına basan tüm dava arkadaşlarımıza şükran duygumu ifade ediyor, yeni seçilen İl Başkanı ve Yönetimine başarılar diliyorum."