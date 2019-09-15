Tunus Cumhurbaşkanı adayı Marzuk seçimlerden çekildi

Tunus Projesi Hareketi’nin cumhurbaşkanı adayı Muhsin Merzuk, eski Savunma Bakanı Abdulkerim Zubeydi lehine seçimden çekildiğini duyurdu.

Tunus'taki erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Merzuk’un seçimlerden çekilmesiyle adayların sayısı 25’e indi. Bugün yapılacak seçimlerde, aralarında ünlü kadın avukat ve insan hakları savunucu Abir Mussi’nin de bulunduğu 26 aday yarışacaktı. Seçimlerin ön sonuçları 17 Eylül’de açıklanacak. Adaylardan hiçbirinin yüzde 50’den fazla oy alamaması halinde 3 Kasım’da ikinci tur yapılacak. Seçimlerin favorileri olarak Başbakan Yusuf Şahid ve Savunma Bakanı Abdülkerim Zubeydi gösteriliyor.

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