Saadet Partisi; bütün koronavirüs tedbirlerinden ve “tam kapanma” kurallarından muaf tutulan turistlere sunulan “normalleşme” imkânlarını, sosyal medya üzerinden yayımladığı “Pandemi Otel” reklamıyla eleştirdi.

Reklam filminde “Bu zor günlerde tatili hak etmedik mi? Aşıda rezervasyon, kapanmada erken kayıt imkânı yok. Destek alamadın diye üzülme! Döviz için normalleşme; sadece turistlere” denildi. Reklâm filminde, yaz aylarında Türk vatandaşlarının evlerde ve maskeli olarak dışarıyı seyrettiği, yabancı turistlerin de otellerde olduğu görüntüler yer aldı. Filmde şunlar söylendi: Bu zor günlerde tatili hak etmedik mi? Virüsün stresini serin sulara, geçim derdini sıcak kumlara bırakmanın vakti geldi. Aşıda rezervasyon, kapanmada erken kayıt imkânı yok. Destek alamadın diye üzülme! Döviz için normalleşme; sadece turistlere! Pandemi Otel’de turiste açık büfe millete kaynamayan tencere.” Ankara - Ahmet Terzi

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