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14 MAYIS 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

''Türkiye 14 Mayıs’ta demokrasiye kavuştu''

14 Mayıs 2022, Cumartesi 15:39
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 14 Mayıs tarihinin Türkiye’nin gerçek anlamda çağdaş demokrasiyle buluştuğu ilk gün olduğunu söyledi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 14 Mayıs’ın cumhuriyetin demokrasi ile taçlandığı bir gün olduğunu belirterek, “Bugün, Aziz Milletimizin hürriyet sınırlarının kalktığı günün yıl dönümü. Üçüncü Cumhurbaşkanımız, Kurucu Genel Başkanımız Merhum Celal Bayar’ın ifadesiyle ‘milletimizin kaderine hakim olduğu’ gündür” dedi. Sosyal medya hesabı üzerinden DP’nin iktidara geldiği 14 Mayıs 1950 tarihi ile ilgili açıklamalarda bulanan Uysal, “Türk demokrasi tarihinde Tanzimat’tan beridir denenen, lakin çeşitli sebeplerle vakıf olunamayan ‘demokrasiye geçiş’ teşebbüslerinin başarılı olduğu, ‘bir devre son verilen ve başka bir devrin açıldığı’ o müstesna günün 72. Yılı; bugün biz demokratlar için demokrasi bayramı” dedi. 

Bayramımız kutlu olsun

14 Mayıs’ın siyasal iktidarın milletin iradesiyle, kararıyla değiştiği, Türkiye’nin gerçek anlamda, çağdaş demokrasiyle buluştuğu ilk gün olduğunu ifade eden Uysal, “Türkiye, bugün gerçek bir demokrasi bayramı yaşamış; milletimiz hasletlerine en uygun biçimde sivil siyaseti, kayıtsız şartsız millet egemenliğini, kalkınmacı, liberal ekonomik düzeni, dışa açık, barışçı diplomasiyi, huzur ve refah içinde büyümeyi tercih ettiğini sandıkta göstermiştir. Cumhuriyetin demokrasi ile taçlandığı gündür bugün. Bayramımız kutlu olsun” açıklamasında bulundu. 

Demokrasi ve hukuktan geri dönülemez

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, 14 Mayıs 1950 tarihinin Türkiye’nin çok partili sisteme geçtiği tarih olduğunu hatırlattı. Aslan şunları söyledi: “Demokrasi ve hukuka bağlılık milletimiz için artık geri dönüşü olmaz bir yaşam tarzı olmuştur. Öyle ki geçmiş dönemin köhne ve vesayetçi anlayışıyla hareket edenlere, siyaseti siyaset dışı unsurlarla dizayn etmek isteyenlere en güzel cevabı milletimiz vermektedir. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, ülkemize, insanımıza ve bu ülkenin geleceğine güveniyoruz. Türkiye, demokrasi yolunda ilerlemeye devam edecektir”.

Etiketler: Türkiye, 14 Mayıs, demokrasi
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